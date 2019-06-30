جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 3 متهمين، لاتهامهم بسرقة كيلو ذهب من صاحب محل مشغولات ذهبية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وذكرت تحريات وتحقيقات الاجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة بتلقي بلاغًا من أحد المواطنين، صاحب محل مجوهرت، لمركز شرطة ابو النمرس، بأنه في أثناء غلق محله اختطف 3 مجهولين ملثمين حقيبة بها 1.250 كيلوجرام من الذهب.

وتشكل فريق بحث من مباحث الجيزة تحت قيادة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أسفرت جهوده عن ضبط 3 أشخاص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، ويجرى تكثيف الجهود لضبط الباقي المتهمين الهاربين.