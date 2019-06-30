كشفت أجهزة الأمن في البحيرة، غموض العثور على جثة شاب بها جروح طعنية متفرقة بالجسم، وتبين أن خلافات مالية بين شابين، دفعت أحدهما للتخطيط لقتل الآخر، فاستعان بمسجل خطر وزوجته لقتله مقابل مبلغ من المال، وفي سبيل ذلك نجحت زوجة المسجل خطر في استدراج الضحية لمكان نائي، حيث تخلص زوجها منه.

وأخطرت أجهزة الأمن، من قسم شرطة كفر الدوار، بالعثور على جثة عامل له معلومات جنائية، بها جروح طعنية متفرقة، وشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سبق اتهامه في 16 قضية "سلاح ناري، مخدرات، سرقة ، تبديد"، وزوجته ربة منزل، وعاطل له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط الأول وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، لوجود خلافات مالية سابقة بين الثالث والمجني عليه، فاتفق معهما على التخلص منه، وفي سبيل ذلك جرى استدراجه من قبل المتهمة الثانية، وتوجهوا لمكان العثور مستقلين مركبة "توك توك" وعقب حضور المجني عليه تعدى عليه المتهم الهارب بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولوا على هاتفه المحمول.

وحرر المحضر اللازم.