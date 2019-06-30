عقد الجهاز المركزي للتنظيم، اختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية على المستوى المحلي، وذلك باستخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات التي أنشأها الجهاز بالتنسق والتعاون الكامل بين وزارة التنمية المحلية.

وتفقد الدكتور عصام شعث أمين عام الإدارة المحلية لجان التقييم واستمع لشرح متكامل عن المنظومة، ووصفها بالمتميزة التي توفر الوقت والجهد، ومبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين بلغ 1121 مرشحا، يتنافسون على شغل 65 وظيفة قيادية.

يذكر أن الجهاز سبق وأن أجرى تقييما للمتقدمين لشغل وظائف قيادية بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وأبدى مسئولو الوزارة إعجابهم بالمنظومة، والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعدالة، وعدم وجود أي تدخل بشري، وقامت الوزارة بمخاطبة الجهاز مجددا لتقييم المتقدمين للوظائف القيادية بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.

والوظائف القيادية على المستوى المحلي تشمل وظائف كل من سكرتيري عموم، وسكرتيري عموم مساعدين، ورؤساء وأحياء ومدن ومراكز.