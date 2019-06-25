أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لن يتمكن أي مواطن من العمل بالجهاز الإداري للدولة دون مسابقات ترسي قواعد العدالة والكفاءة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم بعنوان "الإصلاح الإداري في مصر.. الواقع والمستقبل" في حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة، التخطيط، وعدد من الإعلاميين.

وأشار الشيخ إلى أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أصدرت مؤخرا مؤخرا قرار تقويم الأداء رقم 63 لسنة 2019 لمتابعة أداء العاملين بالجهاز الإدارى لضمان تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن.

وأضاف أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نفذ خطته التدريبية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن 5 محاور هي "برامج بداية - برامج المسار الوظيفي - برامج القيادة الوسطى - برامج الإدارة العليا - برامج بداية جديدة".

ولفت إلى أن نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للالتحاق بأي من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة، وتعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقاً للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح أن وزيرة التخطيط اصدرت عدة قرارات في إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ودعما للإصلاح الإداري، ومنها قرار رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي قرار رقم 714 لسنة 2019 بشأن تعديل المادة 189 الخاصة بإعادة التعيين والمعروفة اعلاميا بالتسويات، وقرار رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادى لنظام تقويم الأداء، وقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والذي صدر بعد 41 عاما من القرار السابق، وقرار رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء.