وزيرة الثقافة تحتفل بذكرى 30 يونيو في مسرح طنطا

تشارك، مساء اليوم، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مديرية الثقافة بالغربية، الاحتفال بمناسبة مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو، التي تصادف مرور عام على افتتاح المركز الثقافي بطنطا "مسرح البلدية" بعد تطويره وتحديثه.

يحضر الاحتفالية اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وجلال عواره وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وجابر سركيس، وكيل وزارة الثقافة بالغربية، وعدد من الصحفيين والاعلاميين وتتضمن كلمة للوزيرة ومحافظ الغربية ورئيس هيئة قصور الثقافة وعرض فيلماً تسجيلياً عن المركز الثقافي وتقديم عروض موسيقية وغنائية.