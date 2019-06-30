قالت منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إنه بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو، ازدادت قناعة المصريين بجدوى ما قاموا به، وبأنه ما كان ممكنا لهم بحكم تاريخهم وحضارتهم القبول بأن يطول اختطاف دولتهم من قبل الجماعة الإرهابية أكثر من عام عج بالكثير من المشاهد السيئة.

وأوضحت النائبة، في بيان لها اليوم، أن الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو هو في الحقيقة احتفال بانتصار الإرادة المصرية، على كل من توهموا أن بمقدورهم العبث بمصر ومصير شعبها، فانتصر المصريون لإرادتهم في الحياة بالشكل الذي يقررونه، وليس بالشكل الذي تقرره لهم جماعة أو فصيل معين أو حتى قوى إقليمية ودولية.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت وما زالت تأكيدا أنه لا أحد يملك أن يقرر لمصر إلا شعبها، وأن مصر التي اجتازت كل التحديات على مدى التاريخ وكانت عصية على كل من حاول النيل منها، ما زالت قادرة على مواجهة هؤلاء وإفشال مخططاتهم.

وتابعت نائبة المصريين في الخارح: "في 30 يونيو 2013 تحطم مخطط الإخوان لاحتلال مصر وتحويلها إلى مركز أو عاصمة لخلافة مزعومة حلموا بها منذ ما يزيد على 80 عام، تعاونوا خلالها وتآمروا مع قوى ودول كثيرة من أجل فرض ذلك المخطط على مصر، تمهيدا لفرضه على دول المنطقة"، مشددة على أن ثورة يونيو هي حلقة أخرى من حلقات الكفاح المصري ضد الاحتلال أيا كان شكله أو مصدره.