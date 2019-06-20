أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تجاوزات وهذيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طوال 5 سنوات كاملة.

وأضاف موسى، في بيان له، اليوم، أن تجاهل الرئيس السيسي لأردوغان هو أثقل وأبلغ رد خلال هذه المدة الطويلة وفي مواجهة تجاوزات تتكرر دوريًا على مدار 5 سنوات.

وأكد أن أردوغان يهذى مجددًا ويتجاوز في حق مصر والمصريين ويراوح هذه المرة بين الاتهام والسب والتهديد، ويؤكد بتصرفاته ومواقفه تلك كل مرة على شدة انتماؤه للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابية، حيث يسعى جاهدًا بتصريحاته تلك لإرضاء أعضاء التنظيم، كما يسعى لزعامة التنظيم الدولي الإرهابي.

وأشار إلى أن أردوغان تناسى أنه رئيس دولة نحترمها وشعب نقدره وراح يتصرف كنشط إخواني "غر" وغير مسؤول وداعم للإرهاب، وليس كرئيس لدولة لها وزنها، مؤكدًا أن اتهامات أردوغان واهية وتصريحاته بعيدة كل البعد عن السياسة وعن قواعد العلاقات الدولية وثوابتها، وهي تتراوح بين السب والتهديد والوعيد، ولا قيمة لها ولاوزن.

وأوضح رئيس حزب الغد، أن أردوغان يستهدف توظيف حادثة الوفاة الطبيعية للمتهم محمد مرسي ليرضي التنظيم الإخواني الإرهابي في كل مكان، وهو يريد أن يكون خليفة المسلمين، ويظن أنه سيتحول إلى بطل قومي في نظر الجماعة، ويهذى طوال الوقت كي يعجب أعضاء التنظيم ويرضي زملاؤه في ذلك التنظيم الإرهابي.