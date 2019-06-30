استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، عددا من المشجعين الأفارقة، على متن رحلات الشركة الوطنية مصرللطيران الناقل الرسمي للبطولة الأفريقية، وأنهى فريق من العلاقات العامة إجراءات وصولهم عبر مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

وتقدم وزارة الطيران، كل التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة والمشجعين للبطولة، من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كل الجهات العاملة في المطار؛ لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.

ويشهد مطار القاهرة توافد المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يستمر وصول المشجعين الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار.