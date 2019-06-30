كشف الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" أنَّ الرئيس المعزول محمد مرسي طلب من الجيش المصري تدريب الجيش السوري الحر -وهو عبارة عن ميليشيات- إلا أنَّ القوات المسلحة رفضت، مؤكدًا أنَّ تلك الجماعة لو استمرت حينها في الحكم لضاعت مصر وسوريا وليبيا وتونس.

وتحدث "مسلم" عن وضع المنطقة إذا ما استمرت جماعة الإخوان الإرهابية في حكم مصر، موضحًا أنَّه لا يستطيع أن يتخيل ما كان سيحدث في الملفين الليبي والسوري وقتها.

مسلم: 30 يونيو أسقطت جماعة الإخوان الإرهابية وكشفتها أخلاقيًا

وشرح مسلم، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري على "راديو 9090"، أنَّ تونس لو كانت قدوة لمصر في ثورة 25 يناير، فإن مصر كانت المثل والقدوة لها بعد ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أنَّ شعبية "الإخوان الإرهابية" في المنطقة تأثرت بعد 30 يونيو في مصر.

وأوضح رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنَّ الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية ظهر للنخبة في فترة ما بعد 2011، وظهرت بوضوح للجميع بعد ثورة 30 يونيو، وقبلها أيضًا عبر "فيديوهات التهديد واعتصام رابعة"، مؤكّدًا أنَّ "30 يونيو أسقطت جماعة الإخوان الإرهابية وكشفتها أخلاقيًا".