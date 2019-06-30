العزف على آلات نفخ وإيقاع.. مشاركة فريق "Drum Light" بذكرى 30 يونيو

الموسيقى لغة التقارب الحقيقة التي تجمع الشعوب المختلفة، واحترف مجموعة من شباب أوركسترا وزارة الشباب والرياضة العزف على الآلات وتوجيه الموهبة لتضفي مذاق خاص للاحتفالات بأنواعها المختلفة، ليشارك فريق "Drum Light Marching Band" التابع للأوركسترا على مدار يومين متتالين في الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو وكذلك حفل قرعة بطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة تحت 18 سنة التي تستضيفها مصر.

قال دكتور عمرو الألفي المدير الإداري لفريق "Drum Light Marching Band"، لـ"الوطن"، إنَّ الفريق يتكون من 80 عازف وعازفة، يعزفون على آلات إيقاعية وآلات نفخ نحاسية وآلات مختلفة، مبينًا أنَّ أغلب الحفلات التي تكون وزارة الشباب والرياضة مشرفة عليهم يكونوا مشاركين بها.

وعن احتفالية الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، شارك الفريق، بقيادة الدكتور أيمن عز الدين، بالعزف في فعالية استمرت لنحو ساعة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مركز شباب الجزيرة، أمس، وعزفوا مجموعة من موسيقى الأغاني الأوروبية المشهورة لتواكب الأجواء الشبابية.

3 أيام هي المدة التي يستغرقها الفريق للتدريب قبل الحفل، نظرًا لاختلاف نوعية الموسيقى حسب الاحتفال وطبيعة المكان المقام به سواء مفتوح أو مغلق وعلى مساحة كبيرة أو صغيرة.

يُذكر أنَّ الفريق شارك في احتفالية أولى أيام عيد الفطر المبارك 2019 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أبناء الشهداء ومصابي العمليات العسكرية.