استعرض الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، مقال كتبه وقت حكم الإخوان تحت عنوان "في معنى الخيانة العظمى"، بعدما أجرى الرئيس المعزول محمد مرسي حوارا في 2013 مع "الجارديان"، ونشرت "الجارديان" تصريحا قالت إنه لمساعد رئيس الجمهورية، رفض ذكر اسمه قال فيه نصا: "مرسي يحظى بدعم أمريكا والجيش المصري لن يستطيع أن يغضب أمريكا".

وقال مسلم، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري على الراديو 9090، إنَّ الإخوان كانت أعينهم على أمريكا طوال الوقت "الشارع كان مولع وهما عينهم على أمريكا وطمأنة تركيا لهم"، مشيرا إلى أنَّ الجيش كانت عينه على الشعب فبعد نزول الشعب انحاز الجيش له واستجاب لمطالبه، مشددا على أن الجيش لم يكن يطمع في السلطة بدليل البيانات والإنذارات والتحذيرات ودعوة السيسي للحوار.

وأضاف مسلم أنَّه كان مدعوًّا للحوار الذي دعا له المجلس العسكري، لكنَّ الحوار لُغي، "كنت متأكد إن الإخوان هما اللي لغوا الحوار لأنهم مكانوش عاوزين دور للجيش في الحياة العامة، حتى لو هيضيف"، مؤكِّدًا أن الرئيس الإخواني كان موافقًا على الحوار، لكنِّ مكتب الإرشاد وقتها كان له رأي آخر.