قرر البنك المركزي المصري، تعطيل 6 بنوك تعمل في السوق المحلية عن العمل، غدا الإثنين، بمناسبة انتهاء السنة المالية لها في 30 يونيو.

وتتضمن قائمة البنوك التي منحها المركزي إجازة بمناسبة السنة المالية بنوك الأهلي المصري ومصر والعقاري المصري العربي والزراعي المصري وناصر الاجتماعي والمصري لتنمية الصادرات.

وتعاود تلك البنوك العمل وتفتح أبوابها للجماهير بعد غد الثلاثاء.

وقرر البنك المركزي الخميس الماضي، تعطيل العمل بجميع البنوك اليوم الأحد بمناسبة 30 يونيو، على أن تستأنف العمل بالبنوك اليوم الأحد، ما عدا البنوك التي تنتهي ميزانيتها اليوم يستأنف العمل بها بعد غد.