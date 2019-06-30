اعتبر المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، انطلاق باكورة الرحلات المنتظمة للخطوط السعودية، اليوم، إلى مطار "خليج نيوم" في مركز شرما التابع لمنطقة تبوك، يومًا تاريخيًا بالنظر إلى ما يمثله من انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ وجهة المستقبل "نيوم" بوصفها أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى ضمن مبادرات رؤية "المملكة 2030".

وأعرب "الجاسر" عن فخر واعتزاز الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة بتسخير إمكاناتها، لخدمة ودعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة مواكبة المبادرات والمشروعات الاستراتيجية لرؤية 2030، التي يأتي من ضمنها منها مشروع "نيوم".

وأوضح أن مطار خليج نيوم هو المطار رقم (28) في سلسلة مطارات المملكة وأحدثها من حيث التأسيس، حيث انتهت أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، وجرى تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في بالرمز "NUM".

وأشار إلى أن التدشين الرسمي جرى، اليوم، حيث غادرت الرحلة الافتتاحية عند الساعة (06:30) صباحا برقم شرفي "SV2030" تيمناً برؤية المملكة 2030.