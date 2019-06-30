مستقبل وطن بدمياط ينظم مسيرة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز كفر سعد، بقيادة سمير التلباني، احتفالية لإحياء الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

بدأ الاحتفال بتنظيم مسيرة سيرا على الأقدام، انطلقت أمام مقر أمانة الحزب، رفع خلالها المشاركون أعلام مصر، ورددوا هتاف "تحيا مصر"، باتجاه النصب التذكاري.

وألقى سمير التلباني كلمة قال فيها إن ثورة 30 يونيو تعد ثورة تصحيح المسار، حيث استعادت الدولة المصرية هويتها من جديد وريادتها للشرق الأوسط وإفساد مخططات الإخوان من تحويل البلاد إلى ساحة حروب.

وأضاف، "نحن على أتم ثقة في القيادة الحكيمة والرئيس عبدالفتاح السيسي بعبوره بمصر إلى بر الأمان واستمرار عجلة الإنتاج والتنمية".