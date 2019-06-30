أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، "ر.ش"، المهندس بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدي سالم، إلى النيابة الدارية، لعدم اشتراكه مع الإدارة الزراعية بسيدي سالم في تحرير محاضر البناء المحررة للمخالفين، ورفضه استلام تلك المحاضر، وعدم الاشتراك في تقدير قيمة الأعمال المخالفة.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدي سالم، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، بالمرور على جميع الجمعيات الزراعية داخل المركز والمدينة، لحصر جميع المخالفات للبناء على الأراضي الزراعية، والتي تزال في مهدها، و عمل المحاضر اللازمة حفاظا على حق الدولة، وإرسالها للشرطة وتحريك الدعاوى الجنائية ضد المخالفين حتي ينال كل منهم عقابه، واتخاذ ما يلزم قانونا حيال تلك المخالفات عن عدم إزالة المخالفة في مهدها سواء من الجمعية الزراعية او من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، وذلك خلال 15 يوما من تاريخه.

كما أحال وكيل شئون العاملين بمدرسة الكوم الطويل الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، ومدير مدرسة الكوم الطويل الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، للتحقيق لما نسب إليهم بتقرير لجنة حقوق الإنسان بعد مرورها علي الوحدة الصحية بالكوم الطويل، ومدرسة الكوم الطويل الابتدائية المشتركة بمدينة بيلا، حيث تضمن التقرير بعض الإيجابيات والسلبيات التى تستوجب المساءلة.

وكلّف المحافظ بتلافي المخالفات، التي وردت في التقرير، كما كلف الشئون القانونية للتحقيق بالديوان العام للمحافظة.