تقرأ في عدد "الوطن" غدا، ملف خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بعنوان "30 يونيو ثورة تحرير مصر".

ورياضيا تقرأ، المنتخب يعيد ترتيب أوراقه: "أجيري" يركز على تطوير النواحي الهجومية.. ويواجه تراجع اللياقة البدنية بضم مدرب أحمال ألماني.