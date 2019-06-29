قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية صدت هجوما للميليشيات في طرابلس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بثته "سكاي نيوز" عربية، أن المليشيات ساندتها طائرات تركية مسيرة، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال متواصلة على محور عين زارة.

وتابع أن الجيش كبد الميليشيات خسائر كبيرة في منطقتي واد الربيع وعين زارة، موضحا أن الجيش نفذ ضربات جوية مكثفة على مناطق في غريان وبمحيط طرابلس.

وأكد على أن القوات المسلحة الليبية لن تسمح بوجود أي إرهابي في غريان، وأن الغارات الجوية ستتواصل على غريان حتى استعادتها من الميليشيات، وأن تركيا أصبحت طرفا في المعركة في ليبيا من خلال توفيرها الدعم للميليشيات، كما أن هناك عسكريين نظاميين أتراك يتعاونون مع إرهابيي طرابلس.