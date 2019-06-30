الاستثمار: المساندة الشعبية للقيادة بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح

قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية اتفقت مع صندوق النقد الدولي، على تنفيذ سياسات تتعلق بترشيد الإنفاق بدلا من التقشف، والحفاظ على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والزيادة في الانفاق الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية.

وأضاف، خلال حديثه ببرنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الشعب المصري تقبل الزيادات المتدرجة في أسعار المحروقات والطاقة، لافتا إلى أن سعر العملة المصرية يرتفع أمام كل العملات الأجنبية، كما يتصاعد التصنيف الائتماني لمصر.

وتابع، أن القيادة السياسية أعادت رسم خريطة الاستثمار، وهو عكس الذي كان سائدا في الفترة التي سبقت ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى إنشاء شبكة الطرق وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى بلوغع معدل نمو هو الأعلى منذ عام 2007.