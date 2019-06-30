أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الموانئ بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو حيث جرى تكثيف التواجد الأمني للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأميني والتواصل بينهم فيما يخص التفتيش والتدقيق بجميع المنافذ ومتابعة كل من يرتاد الميناء.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه جرى التنبيه على مسؤولي الموانئ بضرورة المرور على جميع الأرصفة والساحات بالميناء والإبلاغ عند الاشتباه في أي جسم غريب لشرطة الميناء ومركز العمليات بالهيئة الذي يقوم بمتابعة الحالة الأمنية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه جرى أيضا تكثيف عدد العاملين بجميع منشآت الهيئة على مدار اليوم عن طريق عمل نوبتجيات للتحقق من الشخصيات المترددة على منشآت الهيئة وإحكام السيطرة ومتابعة تحركاتهم داخل المنشآت وتفتيش الحقائب والطرود بصحبة المترددين عاملين أو زائرين.

ومن جهته أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية جميع معدات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتوفير جميع اللواحات الإرشادية والتحذيرية في أماكنها المختصة ومراجعة سلامة وصلاحية المصادر البديلة للطاقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

كما شدد على مراجعة منافذ الهروب والتأكد من صلاحيتها وعدم السماح بدخول أي سيارة غير مصرح بها بالدخول أو الاقتراب من أي منشأة بالهيئة والقيام بالكشف والتفتيش على أي سيارة يتم الشك بها.