حبس مالك مطعم سوري شهير في واقعة تسمم 22 مواطنا بدمياط

باشرت نيابة بندر دمياط، اليوم، التحقيق مع المتهمين بتسميم 22 مواطن عقب تناولهم وجبات جاهزة بمطعم شهير مملوك لسوري بمنطقة السوق في مدينة رأس البر.

وأفاد مصدر قضائي لـ"الوطن"، بأن أحمد الفرارجي، وكيل النائب العام، أصدر قرارا بحبس مالك المطعم السوري المتسبب في تسمم 22 مواطنا، 4 أيام على ذمة التحقيق مع إخلاء سبيل العمال المتهمين بغرامة 500 جنيه لكل منهما مع تشكيل لجنة من الجهات المعنية ممثلة في "مديرية الصحة والرقابة على الأغذية والطب البيطري" بتفتيش مخازن والمطعم محل الواقعة واستعجال تقرير الطب البيطري والصحة حول العينات المأخوذة لتحليلها.

وشهد الشارع الدمياطي حالة من الذعر عقب ضبط كميات من اللحوم والكبده الفاسدة داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة رأس البر السياحية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالة تسمم غذائي، ونقلهم إلى مستشفى الحميات.

وطالب المواطنون بشن حملات تموينية مكبرة على كل المطاعم، التي تقدم وجبات جاهزة للمواطنين، خشية تكرار الأزمة ذاتها.

بدأت الواقعة بتناول العديد من المواطنين وجبات بالمطعم الشهير بالمدينة، مساء الخميس، وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، بدأ بعضهم يشعر بآلام شديدة بالمعدة، لينتقلوا إلى المستشفيات ويتبين بالفحوصات الطبية تعرضهم للتسمم، ليتم احتجازهم بمستشفى الحميات.

وحررت محاضر ضد مطعم "ا.ا" المملوك للمدعو "محمد.ا"، أول أمس السبت، وفي الوقت ذاته، شنت قوات مباحث التموين، بالاشتراك مع الطب البيطري ومديرية الصحة، حملة تموينية مكبرة على المطعم السالف ذكره.

وقال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة في دمياط، لـ"الوطن"، "استقبلنا 20 حالة بمستشفى الحميات تسمم نتيجة تناول وجبات في أحد المطاعم بمدينة رأس البر والحالات جميعها مستقرة وتم عمل كل الإجراءات الطبية اللازمة وخرج بعضهم وما زال العدد المتبقي يخضع للملاحظة الطبية".

وأمرت النيابة العامة بإغلاق المطعم بعد البلاغات المتعددة ضد مالكه، والتي تتهمه بالتسبب في تسمم العديد من المواطنين.