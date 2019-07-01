لقى طفل مصرعه اليوم، بعد أن صدمته سيارة ربع نقل في قرية "الدرواتين" مركز طلخا، حال استقلاله دراجة هوائية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ مركز شرطة نبروه، بمصرع الطفل "أحمد م. ا"، 8 سنوات، بقرية الدراوتين.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أن الوفاة نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل قيادة "عبدالفتاح ع. ا"، 40 عاما، ومقيم كفور العرب، مركز طلخا، حال استقلال الطفل دراجة هوائية وتمكنوا من ضبط قائد السيارة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.