تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها المهندس عادل والي، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، واللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، الأحد، فندق اللسان بمدينة رأس البر.

وتابعت خلال الزيارة أعمال التشطيبات النهائية به وتنسيق الموقع العام، حيث وجهت بتنسيق الموقع بما يتناسب مع طبيعة رأس البر السياحية عامة ومنطقة اللسان، خاصة عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط. وأكدت على سرعة الانتهاء من أعمال الفرش وكل التشطيبات الداخلية، مشيرة إلى افتتاح الفندق في القريب العاجل.

وصرحت محافظ دمياط، بأن فندق اللسان هو أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا، ويقام على مساحة 4200 م2 ويضم 142 غرفة و 16 جناحًا، بالإضافة إلى أربع قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات.

وأكدت أن هذا الفندق تديره كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق "شتيجنبرجر" والذي سيحقق نقلة نوعية كبيرة للمدينة واستعادة مكانتها على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.