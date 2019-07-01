الباز: "مصطفى بكري مظلوم.. وهو أول من هتف ضد حكم المرشد"

أثنى الإعلامي محمد الباز، على الكاتب الصحفي النائب البرلماني مصطفى بكري مؤكدًا أن له دور وطني قوي.

وقال الباز خلال تقديمه حلقة الأحد من برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" إن مصطفى بكري هو أول من هتف ضد حكم المرشد، مرددًا "يسقط يسقط حكم المرشد" في جنازة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق.

وتابع الباز: "كلمة حق في مصطفى بكري أنه مظلوم في الحياة العامة المصرية وناس كتير لا تدرك الدور اللي بيقوم بيه الرجل ومصطفى بكري لما تعرفه تلاقيه مخلص لما هو مؤمن بيه ودايمًا فيه خلط بين دوره الإعلامي ودوره السياسي".

وأوضح الباز أن بكري كان له دور سياسي في برلمان الإخوان وكان يتعاون معهم باعتباره سياسي، لافتًا إلى أنه سيأتي يوم ويعرف الناس ما فعله مصطفى بكري.