قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه شارك في تظاهرات 30 يونيو، حيث توجه إلى قصر الاتحادية، في مسيرة استغرقت 4 ساعات ونصف من ميدان التحرير، لافتًا إلى أن مشاركة المصريين في هذا اليوم كانت لافتة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن مصر كانت على وشك حرب أهلية، بسبب حالة الإقصاء والمعارك في الشوارع والمؤسسات البديلة للمؤسسات المصرية.

واستطرد: "الجماعة كانت تريد التفريط في سيناء لإقامة دولة غزة كبرى، والاستعداد للتفريط في حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى الاعتداء على السلطة القضائية، والعمل على تقويض مؤسسات الدولة المصرية، ومحاولة تكوين حرس ثوري بدلًا من الجيش، حتى يوم 30 يونيو".

وأكد مصطفى بكري، أن التاريخ سيقف طويلا أمام رباطة جأش الرئيس السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، بداية من يوم الإعلان الدستوري، مرورًا بمحاولات بيع محور قناة السويس إلى قطر وتركيا، ومؤتمر ستاد القاهرة الذي أعلن فيه محمد مرسي دعمه للإرهابيين في سوريا".