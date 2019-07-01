توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلاً.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وأن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية، تنشط على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 31 25

مطروح 30 23

أسوان 42 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 24 31

رفح 24 31

نويبع 27 36

طابا 25 35

الطور 27 35

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 30 39

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 38

بني سويف 25 38

المنيا 26 39

أسيوط 26 39

سوهاج 27 39

قنا 28 40

الأقصر28 41

حلايب 30 43

شلاتين 28 36

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 43

المدينة 26 42

القدس 18 29

الرياض 27 45

المنامة 33 41

أبوظبي 31 43

الكويت 33 47

دمشق 17 35

بيروت 26 29

عمان 18 33