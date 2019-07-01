نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان عزت أبوعوف، والذي وافته المنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وكتب هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من النادر جدا إنك تقابل حد محترم زي عزت أبوعوف .. البقاء لله هتوحشنا".

وكتب هنيدي عبر حسابه الخاص على "تويتر": "البقاء لله في المحترم الجميل عزت أبو عوف".

وتوفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

أعلن خبر الوفاة، الإعلامي سمير فقيه، أحد أقرب أصدقائه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واشتد على الفنان الراحل المرض خلال الأيام الماضية، ونقل على إثره إلى المستشفى. وكان آخر ظهور له، في إعلان للمطرب عمرو دياب، خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات.