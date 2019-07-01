محمد فؤاد ناعيا عزت أبو عوف: "رحمة الله عليك يا أعز و أغلى الناس"

نعى الفنان محمد فؤاد، الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي وافته المنية، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر فؤاد بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيها:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

رحمة الله عليك يا أعز و أغلى الناس..

رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلب

و أخلص أخ و أوفى صديق..

رحمة الله عليك يا أستاذي العزيز..

نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يدخلك جنات النعيم

وأن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة..

وداعا يا دكتور / عزت أبو عوف..

يذكر أن عزت أبوعوف، هو الذي اكتشف محمد فؤاد، وقدمه للساحة الغنائية لأول مرة نهاية فترة الثمانينيات من خلال فرقته الغنائية "فور إم".