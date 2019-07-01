هاني رمزي بعد وفاة عزت أبوعوف: "مع السلامة يا أغلى وأعز صديق"

نعى الفنان هاني رمزي، الفنان الراحل عزت أبوعوف، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب رمزي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مع السلامة يا أغلى وأعز صديق بجد فراقك صعب قوي، لكن هي الدنيا كده وده أمر الله وربنا يصبرنا ويعزي كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا صاحبي".

وتوفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

أعلن خبر الوفاة، الإعلامي سمير فقيه، أحد أقرب أصدقائه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واشتد على الفنان الراحل المرض خلال الأيام الماضية، ونقل على إثره إلى المستشفى. وكان آخر ظهور له، في إعلان للمطرب عمرو دياب، خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات.