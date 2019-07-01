منتج "الممر": القوات المسلحة قدمت دعما كبيرا للفيلم وأمدتنا بالمعدات

قال المنتج هشام عبدالخالق، منتج فيلم "الممر" إن القوات المسلحة قدمت دعما كبيرا من أجل تنفيذ فيلم "الممر".

وأضاف عبدالخالق، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "عشان نديهم الحق فالفيلم من غيرهم مكنش هيتعمل".

وتابع منتج فيلم الممر: "ادونا الآليات والمعدات وادونا بارود وادونا بعض الأفراد".

وأوضح عبدالخالق، أنهم اكتشفوا أن الفيلم سيكلفهم الكثير ولكنهم حرصوا على إخراجه في أفضل صورة مهما كانت التكلفة: "اكتشفنا إن الفيلم مكلف جدًا، لكن مكنش ينفع نخل بالصنعة ولازم نبني حاجات قديمة لأن الفيلم بيتناول سنة 1967" مردفًا: "الفيلم حقيقي والناس لازم تصدق إن الفيلم حقيقي وتجربة لازم نحبها".