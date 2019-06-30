قال الفنان إياد نصار، أحد أبطال فيلم "الممر"، إنّ العمل يبث الروح الوطنية في الأجيال القادمة، لافتاً إلى أنَّ نجله "آدم" شاهد الفيلم للمرة الثانية وكان متحمساً.

وأضاف نصار خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لما جبريل، المذاع شاشة "سي بي سي"، "هذا الجيل كان ينتظر مشاهدة الدور الحقيقي للجيش والوطن وقت الحروب والأزمات، لكن بطريقة معينة، وكان يجب أنّ نفعل ذلك".

وأشاد نصار بمخرج الفيلم شريف عرفة، قائلاً: هو مدرسة، وإحنا كنا بنشتغل جنود في مشروعه".

بدوره، قال هشام عبدالخالق، منتج الفيلم، إنّ أبطال العمل تدربوا لمدة شهرين وكأنّهم في مهمة خاصة، كما أنّ الزي العسكري له خصوصية وكانوا فخورين بارتدائه، وتابع: "إياد جسد دوره بمنتهى المصداقية والتآلف والوحدة، وكان سبباً رئيسياً في نجاح الفيلم".