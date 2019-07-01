أحال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أطباء وعاملين بعدد من المستشفيات الحكومية للتحقيق بديوان المديرية، وأنذر إدارة مستشفى حكومي لوجود بعض المخالفات بها وضعف إشراف إدارة المستشفى، كما أنذر عيادات خاصة التي تلاحظ بها مخالفات تتمثل في النظافة العامة للمكان وعدم تطبيق بعض الاشتراطات.

جاء ذلك خلال ترؤسه حملة تفتيشية مفاجئة لمتابعة أداء المستشفيات الحكومية، في مدينتي أسيوط وأبنوب، شملت مستشفيات رمد أسيوط، حميات أسيوط، أسيوط العام، صدر أسيوط، وأبنوب المركزي، بمشاركة إدارات التفتيش الفني ومكافحة العدوى والعلاج الحر والمتابعة والطوارئ والمكتب الفني، تنفيذا لتعلميات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بتوفير رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى، والاهتمام بصحة وسلامة المواطنين، وتقديم سبل الدعم للمترددين على المستشفيات ورصد أي مخالفات بها.

وأوضح وكيل الوزارة الصحة أنّ الحملة شهدت التأكد من تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، وتوافر أدوية الطوارئ بالاستقبال العام وأقسام الطوارئ، ووجود العنصر البشري المكلف لتقديم الخدمات الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين كل حسب موقعه.

وأضاف وكيل الوزارة أنّ الحملات أسفرت عن إحالة عدد من المخالفين للتحقيقات بديوان المديرية، وتوجيه إنذار لإدارة مستشفى حكومي لوجود بعض المخالفات، وضعف إشراف إدارة المستشفى، وعدد من الإنذارات لبعض العيادات الخاصة التي تلاحظ بها نسبه ضئيلة من المخالفات، تتمثل في النظافة العامة للمكان وتطبيق بعض الاشتراطات.

وأكد وكيل الوزارة أنّ الحملات مستمرة على مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارات مكافحة العدوى والعلاج الحر والتفتيش الفني والطوارئ والتفتيش الصيدلي والمتابعة بالمديرية.

وفى سياق متصل شنّ فريق إدارتي العلاج الحر ومكافحة العدوى، حملة تفتيشية مفاجئة على المراكز الطبية والعيادات والمستشفيات الخاصة، للتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى بالمنشآت الخاصة، والتأكد من العمل وتقديم الخدمة طبقا للمواصفات، وكذا التأكد من التراخيص الخاصة بالمنشآت.

ولفت الدكتور أحمد سيد موسى مدير المكتب الفني ومدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط، إلى أنّ الفريق المشارك بالحملة انقسم لفريقين، الأول يتابع المستشفيات الحكومية والآخر يتابع المستشفيات والعيادات الخاصة.