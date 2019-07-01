تداولت بعض جروبات واتس آب الخاصة بالتعليم، نموذج امتحان اللغة الفرنسية الذي يؤديه 439 ألفا و253 طالبا وطالبة في الثانوية العامة، مصحوبة بالإجابات الخاصة بالأسئلة، وقال مسؤولو الجروبات إنّ مستوى الامتحان متوسط، ومعظم أسئلته من داخل المنهج وبالقياس عليها.

وفي سياق متصل، يتواصل فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة ورادعة تجاه الجروبات.

ويؤدي 591 ألفًا و798 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينهم 56 طالبا وطالبة في اللغة الصينية، و6 آلاف و161 طالبا في الإسبانية، و41 ألفا و666 طالبا في الإيطالية، و102 ألف و471 ألفا في الألمانية، و439 ألفا و253 طالبا في الفرنسية، وألفان و191 في الإنجليزية، وفي الفترة الثانية يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألفا و380 طالبا وطالبة.

كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مقاييس المفاهيم في مادة الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي 373 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفين) الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 190 طالبا وطالبة.