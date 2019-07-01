قال خالد عبدالحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالوزارة، ضبط الطلاب الذين صوروا مقطع فيديو لمدة 5 ثوان لأسئلة امتحان اللغة الإيطالية، وآخر مدته 4 ثوان للغة الألمانية.

وكانت إحدى صفحات الغش نشرت مقطعي فيديو لامتحاني اللغة الإيطالية والألمانية بعد دقائق من بدء الامتحانين.

ويؤدي 591 ألفًا و798 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينهم 56 طالبا وطالبة في اللغة الصينية، و6 آلاف و161 طالبا في الإسبانية، و41 ألفا و666 طالبا في الإيطالية، و102 ألف و471 ألفا في الألمانية، و439 ألفا و253 طالبا في الفرنسية، وألفان و191 في الإنجليزية، وفي الفترة الثانية يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألفا و380 طالبا وطالبة.

كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مقاييس المفاهيم في مادة الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي 373 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفين) الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 190 طالبا وطالبة.