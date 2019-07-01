أعرب عدد من طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بمستوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، التي أداها الطلاب، صباح اليوم.

وقالت بسمة محروس طالبة بمدرسة بدر التابعة لإدارة الدقي التعليمية، والتي أدت الامتحان في مادة اللغة الفرنسية، إن الامتحان جاء سهلا، وخلا من التعقيدات والأسئلة غير المباشرة، مضيفة أن غالبية الأسئلة جاءت من المنهج، وبالقياس على ما درسوه، قائلة: "الحمد لله ختام الامتحانات مسك، بسبب سهولة الامتحان".

وأضاف حمزة محمود طالب بمدرسة الشهيد العقيد أحمد مصطفى، والذي أدى الامتحان في مادة اللغة الألمانية، أنه لم يواجه أي أسئلة تعجيزية، وتمكن من حل الامتحان قبل انتهاء الموعد المقرر له، مؤكدا خلو الامتحان من أي أسئلة غامضة.

يذكر أن 591 ألفًا و798 طالبا وطالبة بالثانوية العامة أدوا، اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، 56 طالبا وطالبة في اللغة الصينية، والإسبانية 6 آلاف و161 طالبا وطالبة، واللغة الإيطالية 41 ألفا و666 ألف طالب، واللغة الألمانية 102 ألفا و471 طالبا، والفرنسية 439 ألفا و253 طالبا، واللغة الإنجليزية ألفان و191 طالبا وطالبة.