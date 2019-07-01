تقدم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، يرافقه اللواء أشرف عزالعرب مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، منذ قليل، جموع مشيعي جنازة الشهيد مجند قوات مسلحة، حسن أحمد مبروك حسن، ابن قرية ملاحية حسن سليم مركز ببا، والذي استشهد بالعريش في شمال سيناء.

وأدى المحافظ ومدير الأمن صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمر بن عبد العـزيز بمدينة بني سويف، بحضور المقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، ولفيف من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية، حيث أقيمت جنازة عسكرية وشعبية للشهيد انطلقت من أمام المسجد.

وأعرب المحافظ عن خالص عزائه لأسرة الشهيد داعيًا الله أن يتغمد الشهيد برحمته الواسعة، وأن يمن على أهله بنعمة الصبر والاحتساب، وموجهًا تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعًا عن تراب الوطن وليحيا الجميع في أمن واستقرار، مؤكدًا على وقوف الشعب المصري صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب وكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وطننا الغالي مصر.