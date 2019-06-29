أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إقامة معرض كتاب دائم بكلية الآداب، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، على أن يكون المعرض لمدة عام قابل للتجديد.

وأوضح، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة رقم 172، اليوم، أن التعاون بين الجامعة والهيئة المصرية العامة للكتاب سيجلب العديد من المزايا لأبنائنا الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، من توفير فرص للنشر للباحثين، وتدريب الطلاب بمجلة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وطباعة أعمال المؤتمرات التي تقيمها الكلية ذات الصلة بالشأن الثقافي بالهيئة العامة للكتاب، وإقامة معرض ثانوي للكتاب بالجامعة، وكذلك معارض نوعية على هامش المؤتمرات التي تقيمها الكلية، إضافة إلى الإستفادة من الخصومات لأسرة الجامعة التي تصل إلى 50% للإنتاج الفكري والثقافي للمؤلفين في شتى مناحِ العلم والمعرفة، انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن التعليم الجامعي لا بد أن يسهم في بناء شخصية الشباب.