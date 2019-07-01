تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة، اليوم، بلاغا بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بحارة مسجد الرحمة في ميدان مدينة الأمل بمنطقة إمبابة بحي شمال الجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي شمال الجيزة وجهاز الحماية المدنية بسرعة التعامل مع العقار المنهار، واستخراج جثث المتوفين وتقديم التسهيلات اللازمة لأسرهم، والوقوف على حالة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما وجه بالتأكد من حالة العقارات المجاورة له؛ للوقوف على السلامة الإنشائية لها لتجنب أي تداعيات بها.

ولقى مواطنان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين إثر انهيار عقار مكون من 4 طوابق بحارة مسجد الرحمة في ميدان مدينة الأمل بمنطقة إمبابة بحي شمال الجيزة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

والمتوفيان هما عمرو فؤاد بدري 34 عاما، وشقيقته هبه، والمصابون هم: "شافعى سلومه محمود 40 عاما، ومحمد شافعي سلومة 20 عاما، ومحمد ياسر رمضان 15 عاما، وبهجت محمود محمد 48 عاما، وأنصاف حسين أحمد 70 عاما.