تدشين أول مركز لخدمة أبناء الشهداء بجامعة بني سويف في ذكرى 30 يونيو

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة بني سويف، اليوم، احتفالية كبرى بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، وتكريم شهداء الجيش والشرطة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمسرح الجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتمية البيئة، والأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالرازق عميد الكلية، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وسط حضور لافت من الطالبات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

وأعلن حسن تدشين أول مركز لخدمة أبناء الشهداء من الجيش والشرطة، الذي يعد فريدًا من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمادي والمعنوي لأبناء الشهداء، وتذليل العقبات التي تواجههم في أثناء مسيرتهم التعليمية.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أنّ الجامعة لا تألو جهدا في خدمة أبناء الشهداء، وتكثيف التواصل بأسر الشهداء وذويهم، وتبذل كل ما في وسعها لدعمهم ورعايته، إذ إنّهم أبناء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار ونهضة الوطن.

وفي نهاية الاحتفال، كرّم رئيس الجامعة أسرة الشهيد النقيب أحمد سيد أحمد سعد وأهداهم درع الجامعة.