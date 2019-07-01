بدء تلقي طلبات الالتحاق بمدارس التمريض في الوادي الجديد

بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد اليوم الاثنين، تلقي أوراق الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض بالمحافظة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تم البدء في تلقي الأوراق من اليوم وحتى 11 يوليو الجاري، والحد الأدنى لمجموع المتقدمين لا يقل عن 225 درجة، ويشترط هذا العام أن يكون المتقدم حصل على جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي من نفس المركز المتقدم للمدرسة به.

وأضافت "سيدة"، أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي صورة من شهادة الميلاد، وصورة من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة، وتقرير طبي من مستشفى حكومي يفيد بخلو الطالب المتقدم من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة، و4 صور شخصية، وطلب التحاق، وحافظة بلاستيك، ومظروف كبير، وملف، ودمغة عادية بقيمة جنيه واحد، و4 مظاريف صغيرة.

وأشارت إلى أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة والمقيمين بها إقامة دائمة، وأتم بها دراسة المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وألا يقل سن المتقدم عن 15 سنة ولا يزيد على 18، في أول أكتوبر 2019، كما سيتم التنسيق بشكل محلي على مستوى المراكز الإدارية من خلال مدارس التمريض الأربع.