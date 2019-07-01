قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تتشارك مع رجال الأعمال في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية، لتغطية متطلبات سوق العمل.

وأضاف مجاهد خلال مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، أنّ القبول في مدارس الخمس سنوات أصبح تنافسيا بين الطلاب، وطلاب التعليم الفني يمكنهم بداية من هذا العام الالتحاق بالجامعة التكنولوجية.

وأكد نائب الوزير إنشاء 3 جامعات تكنولوجية حتى الآن، تفتح أبوابها مطلع العام الدراسي الجديد، وهي جامعة الدلتا التكنولوجيا في قويسنا بالمنوفية، جامعة القاهرة التكنولوجية في التجمع الخامس، وجامعة بني سويف التكنولوجية، فضلا عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا أخرى خلال السنوات المقبلة.