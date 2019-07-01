سميرة سعيد تنعى عزت أبو عوف: كان رمزا للرقي والأخلاق العالية

نعت الفنانة سميرة سعيد الفنان عزت أبو عوف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة‏: "رغم معرفتي البسيطة به، كان رمزا للرقي والأخلاق العالية، كان دائما قدوة حسنة لكل من يريد أن يقتدي به، رحمه الله، وأعزي عائلته الصغيرة وكل محبيه".

وغيّب الموت الفنان عزت أبو عوف في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام: "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول"، ومسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام"، كما قدم موسيقى وألحان عدد من الأعمال، بينها "حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية"، كما أسس فرقة "فور إم" مع شقيقاته.