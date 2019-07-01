أصيب مدنيين اثنين في سوريا، إثر اعتداء القوات التركية بالأسلحة الرشاشة، اليوم، على فلاحين يعملون بحقولهم في ريف الحسكة الشمالي، قرب الحدود مع تركيا، وفق ما نقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية في المنطقة، أن قوات الجيش التركي "استهدفت برشقات من الأسلحة الرشاشة، صباح اليوم، المدنيين في القرى السورية القريبة من الحدود مع تركيا، ما أدى إلى إصابة فلاحين اثنين من قرية باب سليمان في ناحية الجوادية، كانا يعملان في أراض زراعية بمحيط القرية".

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي أسعفوا الجريحين، حيث أصيب أحدهما بطلق ناري في الكتف، والآخر في منطقة البطن، ونقلوهما إلى مشفى "المالكية" الوطني، موضحة أن وضعهما الصحي حاليا مستقر.