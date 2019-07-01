يتطلع الكثير من المواطنين والموظفين لمتابعة أجندات التقويم للبحث عن توقيت الإجازات والعطلات الرسمية، ورصدت "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام 2019 بعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو:

- الثلاثاء 23 يوليو: ثورة يوليو 1952.

- من المقرر أن يكون السبت 11 أغسطس وقفة عيد الأضحى، وإجازة العيد من الأحد 12 أغسطس حتى الخميس 15 أغسطس، ثم يضاف إليها أيام الجمعة والسبت كإجازة أسبوعية قبل العيد وبعده -في أغلب المصالح الحكومية- فيكون مجموع الإجازة 9 أيام.

- الخميس 29 أغسطس: رأس السنة الهجرية.

- الأحد 6 أكتوبر: احتفالات نصر أكتوبر 1973.

- السبت 9 نوفمبر: المولد النبوي الشريف.