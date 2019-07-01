أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، نتيجة التعليم الفني والتجاري والصناعي والزراعي في المحافظة، موضحا أن عدد المتقدمين في التعليم التجاري بلغ 2537 طالبا وطالبة حضر منهم 2567 ونجح 2415 بنسبة نجاح بلغت 94%.

وأضاف، في بيان اليوم، "في التعليم الصناعي تقدم 4855 طالبا وطالبة حضر منهم 4845 ونجح 3440 بنسبة نجاح بلغت 71%، بينما تقدم 2135 طالب وطالبة في التعليم الزراعي حضر منهم 2135 نجح 997 بنسبة 46% وهي الأقل بين نسب النجاح على مستوى الدبلومات الفنية بالإسماعيلية".

من جانبة قال محمد مهنى، مدير عام التعليم الفني، إن الطالبة سميرة إبراهيم سعد إبراهيم، حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة في دبلوم المدارس الثانوية التجارية، فيما حصلت الطالبة نورهان عبدالمنعم حامد حسن على المركز الثاني، والطالبة أماني أسامة الحسيني على المركز الثالث على مستوى المحافظة.