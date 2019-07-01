فتحت الوحدات الصحية فى مختلف المحافظات أبوابها أمام السيدات، اليوم، لاستقبالهن فى أول أيام المبادرة الرئاسية تحت شعار «حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى لدعم صحة المرأة المصرية»، التى تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام، فى 9 محافظات تشملها المرحلة الأولى من المبادرة.

وفى الإسكندرية، بدأت الوحدات الصحية فى استقبال السيدات والآنسات فوق 18 سنة، فى أول أيام مبادرة رئيس الجمهورية، مستهدفة فحص مليونى سيدة وفتاة، وسط وجود الفرق الطبية المدربة منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، داخل مقرات الحملة بالوحدات الصحية والمستشفيات، وانتشرت الممرضات والرائدات الصحيات فى العيادات النسائية داخل المستشفيات والأسواق والقوافل الطبية وفى الأماكن النائية بالعامرية وبرج العرب والعجمى وقرى أبوقير والمنتزه والمعمورة وأبيس لتوعية السيدات بضرورة المشاركة فى الحملة والكشف عن سرطان الثدى للقضاء على هذا المرض.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام، وكذلك الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وعلاجها بالمستشفيات، علاوة على الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات فى عمر الإنجاب من خلال 192 منفذ خدمة تشمل كافة الوحدات والمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، وأضاف أن المديرية دربت 328 فريقاً طبياً موزعين على جميع الوحدات والمستشفيات بالإسكندرية، كما تم تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات وتسلم جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة.

استهداف فحص مليونى سيدة وفتاة بالإسكندرية ومليون و327 ألفاً فى أسيوط.. و"تورتة وجاتوه" فى الافتتاح بالقليوبية

وشدد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على تضافر جميع الجهود لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التى قد تواجه تنفيذها، مع تكثيف وإعداد حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام، للإعلان عن الخدمات الصحية التى تقدمها المبادرة، وتقديم أوجه الدعم للمساهمة فى إنجاحها.

ووسط أجواء من الفرحة، افتتح الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، المرحلة الأولى من المبادرة بالوحدة الصحية بكفر الجمال بمركز طوخ، حيث استقبل العاملون المحافظ بالأغانى الوطنية والتورتة والجاتوه، وأكد المحافظ أن المبادرة جاءت ضمن حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتى تشمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة.

وأثنى محافظ القليوبية على الجهود المبذولة فيما يخص المبادرات الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، بهدف دعم المنظومة الصحية، وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان، مؤكداً أن الحملة تستعين بالخبراء والمتخصصين للكشف عن سرطان الثدى ليكون الفحص أكثر دقة لاكتشاف الحالات المصابة بالفعل، فيما أوضح حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة، أن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية فى 161 وحدة صحية بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى يعمل بها 175 فريقاً طبياً.

وفى البحيرة، أكد المحافظ، اللواء هشام آمنة، أن المبادرة تستهدف جميع النساء فوق سن 18 عاماً، لتوعيتهن بكيفية الفحص الذاتى لاكتشاف المرض مبكراً، وفى حالة اكتشاف حالات إصابة بالمرض فسيتم إجراء القياسات وعمل الفحص الإكلينيكى والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام بنطاق المحافظة مثل مركز أورام دمنهور، وأشار الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، إلى أن الكشف والتحويلات بالمجان من خلال بطاقة الرقم القومى، كما سيتم إجراء الفحص فى 265 وحدة صحية بإجمالى 310 فرق طبية، يتكون كل فريق من 4 أفراد خلال الفترة من 9 صباحاً وحتى الثالثة عصراً. وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إن المبادرة الرئاسية الجديدة تستهدف الاهتمام بصحة المرأة المصرية من خلال فحص السيدات فوق سن 18 سنة للكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام والمستشفيات المنتشرة بالمحافظة.

ولفت الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى الاستعدادات المبكرة التى اتخذتها المديرية لتنفيذ الحملة بتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات والأجهزة والأطقم الطبية لـ154 وحدة صحية التى تم تخصيصها لإجراء الفحوصات على مستوى المحافظة، فضلاً عن تدريب مُدخلى البيانات على البرنامج الخاص بالمبادرة الرئاسية بمعرفة مركز معلومات المديرية من خلال الاستعلام بالرقم القومى للسيدة لتحديدها كمستهدفة بالمبادرة واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لها من توعية أو فحص أو إحالة لأقرب مستشفى للتقييم.

وأعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بدء الحملة بجميع مراكز المحافظة فى 14 وحدة صحية على مستوى المحافظة، مشدداً على أهمية المبادرة فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى لدى السيدات للوقاية من هذا المرض والاطمئنان على صحة سيدات مصر وسرعة اتخاذ الإجراءات العلاجية لمن تثبت إصابتها بالمرض وأن متابعة العلاج ستكون فى مستشفى مطروح العام، وناشد السيدات المشاركة الإيجابية فى الحملة للاطمئنان على الحالة الصحية.