أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعاملات قطاع البترول مع المؤسسة كان له نصيب الأسد بلغ حوالي 8 مليار دولار منذ عام 2008.

جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها في احتفالية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمناسبة إتمام عمليات تمويل لشريحة متميزة تبلغ 130. 1 مليار دولار لدعم قطاعي الطاقة والسلع الغذائية في مصر ضمن الاتفاقية الإطارية البالغة 3 مليارات دولار.

وأكد أهمية التعاون القائم والمستمر مع المؤسسة، الذي كان متاحا في التوقيت المناسب والتمويل اللازم، وأشار الملا إلى أن المؤسسة قدمت كل الدعم والمساندة الذي كان فوري ولحظي، خاصة عندما كان تصنيف مصر الائتماني متأخرا خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيه 2013.

ووجه وزير البترول الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنوك التي قدمت التسهيلات والدعم لتوفير التمويل للمساهمة في توفير جانب من الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، التي يعد توفيرها أمنا قوميا لمصر.

وأكد الوزير في نهاية كلمته، التزام قطاع البترول بالوفاء بكل الاستحقاقات في مواعيدها المحددة.