شهدت منطقة محيي سعد "الوزارية" بمدينة المحلة الكبرى في الغربية، اليوم، حالة من السعادة الغامرة، لحصول الطالبة ندى محمد أبوالمجد على المركز الأول مكرر في دبلوم المدارس الثانوية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام 3 سنوات بمجموع 94.6%.

وقالت ندى، لـ"الوطن"، إه علمت بخبر تفوقها الدراسي وحصولها على المركز الأول من زميلاتها عقب الإعلان الرسمي من جهه وزارة التربية والتعليم لأوائل الطلاب والطالبات بالدبلومات الفنية.

وتابعت الطالبة أنها اجتهدت في دراستها وحرصت على مواصلة المذاكرة لأكثر من 6 ساعات يوميا من أجل الحصول على مركز متقدم في مجال دراستها، موضحة أنها كانت تذهب إلى مدرستها وتستذكر دروسها بشكل دوري، حفاظا على مستقبلها الدراسي، مضيفة، "الحمد لله ربنا كرمني بأهلي وهم سندي في الحياه وبفتخر بأبويا وأمي وأهلي كلهم".

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن نتيجة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، اليوم، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال شوقي إن هناك 700 ألف يدرسون في الدبلومات الفنية، مشيرا إلى أنّ عدد الأوائل 31 طالبا، بينهم 24 طالبة و7 طلاب فقط، وتابع: "هذه الظاهرة متكررة بسبب التزام الفتيات وخوضهن تخصصات جديدة".

وأوضح أنّ نسبة النجاح في الدبلومات الفنية بلغت 62%، والمزدوج 82%، والإعدادي المهني 42%، وفي نظام الخمس سنوات 86%.