نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، مساء اليوم، لقاء حواريا ومحكى فني لشباب المحافظة بمركز شباب محلة مرحوم بطنطا، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

جاء ذلك بحضور سامح خضر، مدير البرلمان والتعليم المدني نائبا عن أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية. بدأت فعاليات اللقاء الحواري بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقه حدادا على أرواح شهدائنا من القوات المسلحة المصرية.

وقال سامح خضر، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، إن هذه الثورة الخالدة والتاريخية أجبرت العالم كله على احترام وتقدير مصر وشعبها، وأن العالم كله لايزال منبهرا بعظمة المصريين في ثورة 30 يونيو، باعتبارها ثورة بيضاء وسلمية ولم يكن للشعب المصري العظيم أي أهداف منها سوى الحفاظ على مصر وهويتها وجميع مؤسساتها من خلال إنهاء حكم الجماعات الإرهابية.

وتابع "خضر" أن مصر لا تخوض حاليا حربا ضد الإرهاب فقط، بل مرت بظروف اقتصادية صعبة خلال السنوات الماضية لتصل في النهاية لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتصل إلى ما وصلت إليه الآن، فخاضت معركة بناء ما زالت مستمرة فى كافة القطاعات لتوفر حياة أفضل للمصريين.