ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران تلعب بالنار، وذلك بعد رفعها مخزون اليورانيوم المخصب وذلك حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

ويأتي هذا التصريح في إطار تصعيد سياسي أمريكي ضد إيران، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، إيران بتلقي رد "كاسح"، في حال وجهت أي ضربة ضد "أي شيء أمريكي"، منتقدا تصريح طهران تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مؤخرا.

وكتب ترامب على صفحته في تويتر: "بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر اليوم، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع. أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو".

وقد قالت إيران في وقت سابق إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا".