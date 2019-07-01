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وجدي كشريدة: جئنا لمصر للفوز بأمم أفريقيا

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حملة توعية عن أهمية المياه وطرق ترشيدها في دمياط

حملة توعية عن أهمية المياه وطرق ترشيدها في دمياط

محافظ المنيا يفتتح الكورنيش بعد تحويله إلى تحفة فنية

محافظ المنيا يفتتح الكورنيش بعد تحويله إلى تحفة فنية

إنشاء مركز اتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة في كفر الشيخ

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"مياه الفيوم": أعمال التكريك للمجاري المائية وراء ضعف ضغط المياه

"مياه الفيوم": أعمال التكريك للمجاري المائية وراء ضعف ضغط المياه

تايم سبورتس: طريقة جديدة لبث مباريات الجولة الثالثة من أمم أفريقيا غدا

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