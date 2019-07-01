قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إنه من المقرر إنشاء مركز تدريب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما ناقش سبل تطوير وميكنة الخدمات بالقطاعات المختلفة بالمحافظة، للتيسير على المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتطبيق أحدث الوسائل الاتصالية بجميع القطاعات، وتوسيع وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية.